İbo Show'un konuğu Burak Kut'un son hali gündem oldu!

9 yıl sonra ekrana dönen İbo Show konuklarıyla her hafta gündem oluyor. İbrahim Tatlıses'in programında bu hafta 1990'lı yıllara müzikleri ile damga vuran isimler vardı.

İbo Show'un konukları Eda Özülkü, Metin Özülkü, Burak Kut, Ferda Anıl Yarkın, Ümit Sayın ve Ege oldu. Sosyal medyaya damga vuran 90'ların ünlü isimlerinin arasından Burak Kut Twitter'da gündem oldu. Yıllara meydan okuyan Burak Kut'a yorum yağdı.

En çok konuşulan isimlerden olan Burak Kut hakkında atılan bazı twitler...

BURAK KUT KAÇ YAŞINDA?

Burak Kut, 27 Ağustos 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müziğe Çapa Ortaokulu'na gittiği yıllarda okul orkestrasıyla birlikte yaptığı çalışmalarla başladı. Daha sonra Şehremini Lisesi'ne devam eden sanatçı, müzik derslerinin olmaması sebebiyle, ikinci senesinde olmasına rağmen oradan ayrılarak İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne başvurdu ve sınavlardan birincilikle geçerek okula girmeye hak kazandı. Sanatçı burada flüt ve piyano eğitimi aldı. Okul korosunun solistliğini üstlendiği lise yıllarında gerek kendi okulu, gerekse Kabataş Erkek Lisesi adına katıldığı yarışmalarda 3 yıl üst üste birinci oldu.