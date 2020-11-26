İbo Show'da Mehmet Ali Erbil sürprizi! İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil İbo Show'da buluşuyor! İşte ilk kare...

9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in İbo Show'un da izleyicileri büyük bir sürpriz bekliyor. Yakalandığı Kaçış Sendromu hastalığı nedeniyle ölümden dönen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor.

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan şovmen Mehmet Ali Erbil uzun süredir evinde dinleniyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan İbrahim Tatlıses ile Mehmet Ali Erbil'in buluşmasından ilk kare sosyal medyada heyecan ayarttı. Son dakika haberi olarak magazin gündemine düşen fotoğraf karesi Mehmet Ali Erbil'in evinde çekildi. Evinde tedavisine devam eden Mehmet Ali Erbil ziyaretine gelen İbrahim Tatlıses, eski dostu ile program çekimlerini burada gerçekleştirdi. Ünlü ikilinin birlikte yer aldığı kareyi ise Erbil'in yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar paylaştı.

Mehmet Erbil'in kızı Sezin Erbil de çekimler sırasında çektiği fotoğrafı "Ve işte herşeyim. Çok soruyordunuz, sizin için biraz önce çekilmiş son hali" notuyla paylaştı.