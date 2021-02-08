Hüner Coşkuner'in vasiyeti yerine getirilemedi!

Kemik iliği kanseri tedavisi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı, şarkı sözü yazarı Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı Coşkuner için öğle vakti Şakirin Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Camiye, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Nalan Altınörs, Safiye Soyman, Gül Erda'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi geldi. Kemik iliği kanseri nedeniyle 57 yaşında vefat eden Türk Sanat Müziği Sanatçısı Hüner Coşkuner'in cenazesi Şakirin Cami'inde kılınan namaz sonrası, Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

HİÇBİR ZAMAN ŞÖHRETE İLGİ DUYMADI



Deniz Coşkuner, kardeşinin çok mütevazı bir hayat sürdüğünü ifade ederek, "Hiçbir zaman paraya, şöhrete ilgi duymazdı. Sahnesini aldıktan sonra evine giderdi. Gece hayatı yoktu, alkolü ve sigarayı sevmezdi. Giyimine çok dikkat ederdi. Sahnesine çıkar, bir dev olurdu, sahnesinden sonra eşofmanlarını giyer, evine giderdi" diye konuştu.

Sanatçının ikiz kardeşi Saliha Yavaş ise sevenlerine başsağlığı dileyerek, Hüner Coşkuner'in 10 aylık bir tedavi süreci geçirdiğini söyledi.

SANATÇI DOSTLARI AĞLADI



Sanatçının ablası Deniz Coşkuner, Coşkuner'in mezarı başında yaptığı açıklamada, sanat camiasından çok sayıda ismin kendisine taziyede bulunduğunu belirterek, "Acımız çok büyük. Sibel Can'dan Seda Sayan'a kadar bütün sanatçılarla temas halindeyim. Herkes ağladı, ülke ağladı. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi. Hüner Coşkuner'in küpeleriyle gömülmek istediği iddialarına ilişkin olarak cenaze namazı öncesi Hüner Coşkuner'in ablası Deniz Coşkuner açıklama yaptı

."BİZ DİNİNİ, KÜLTÜRÜNÜ BİLEN BİR AİLEYİZ"

Küpe konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan abla Coşkuner, "Acımız çok büyük, çok derin. Ben onun ablasıyım. Onu dünyadan kıskanırdım. Küpe konusunda şunları söyleyeyim. Hüner Coşkuner aksesuara çok meraklı bir insandı. Annemin namaz tespihindeki boncukları küpe yapıp kulaklarına asardı. 'Beni aksesuarlarımla gömün' kelimesi aksesuarlarını çok sevdiğini belli etmek için söylediği bir cümleydi. Lütfen bunu yanlış yerlere çekmeyin. Biz dinini, kültürünü bilen bir aileyiz. Zaten küpeyle gömülme gibi bir şey yoktur. Bunu herkes bilir" diye konuştu."RABBİM SEVDİĞİNİ YANINA ALIRMIŞ"



Kardeşinin ellerinde vefat ettiğini belirten Abla Coşkuner, "Vefat etmeden önce, kendisine bana vereceğin bir sır var mı kardeşim diye sordum. Kendisi de herkese hakkını helal ettiğini söyledi. Sonrasında yeniden iyileşip ayağa kalkacağını söyledi. Rabbim sevdiğini yanına alırmış. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. Pandemi nedeni ile özel izin alınan cenaze törenine az sayıda kişi katıldı. Hüner'in 95 yaşındaki annesi ve kardeşi taziyeleri kabul etti. Hüner Coşkuner'in yakın dostu Gül Erda, sanatçının vefatının 95 yaşındaki annesini çok etkilediğini söyledi: 36 yıllık arkadaşımdı. Hastalığını sanat dünyasından benim dışımda kimse bilmiyordu" diyen Erda, şöyle konuştu: "Geçen nisan ayında belindeki kemikler için kontrole gitti. Evdeyken bir anda ağrı girmiş sırtına. Doktora gitti, 'Gelmeseydin felç olurdun' demişler. 11 saat ameliyat oldu. Sonra iyileşmeye başladı. Sahilde yürüyüşe çıkıyordu. Başlarda normal kemoterapi alıyordu. Son 1 ayda hastalık ilerledi. Annesi 95 yaşında olduğu için duymasını hiç istemiyordu. Annesi şu an şokta.

Çoşkuner'in ablası Hüner Çoşkuner'in gerçek vasiyetinin sokak hayvanlarına yardım olduğunu açıkladı.