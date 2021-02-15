Hande Erçel’in imzalattığı gizlilik sözleşmesi ortaya çıktı! Evi ifşa olursa… .

Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ayrılığının ardından Ulus'a taşınmış ancak kiradan kurtulmak için yeni ev arayışına başlamıştı. Sonunda aradığı gibi bir ev bulan Erçel, 10 milyon TL'ye 2 katlı cam bir villa satın aldı.Evin dekorasyonunu baştan aşağı değiştiren Erçel'in mimarlık şirketiyle çok ciddi bir gizlilik sözleşmesi imzaladığı ortaya çıktı..

Takvim'in haberine göre, mimarlık şirketi, güzel oyuncunun evinin yerini ya da dekorunu hiç bir şekilde bir yerde paylaşamayacak veya referans olarak gösteremeyecek..

EVİNİ GİZLEMEK İSTİYOR

1 milyon liraya yenilettiği evinin ifşa olmasını istemeyen Erçel'in sözleşmeye ciddi bir tazminat maddesi koydurmuş.Erçel'in firmanın paylaşım yapması halinde ödediği tüm parayı geri alma hakkı olduğu öğrenildi.