Hande Erçel ve Kerem Bürsin bu kez fena yakalandı! Aynı evde...

Aynı dizide rol alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, uzun süredir aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme geliyordu. Her fırsatta çıkan haberleri yalanlayan ikili, bu kez fena yakalandı.
10 milyon TL'ye ev alan Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Beykoz'a taşınmıştı. Taşınma sonrası Erçel'in rol arkadaşı Kerem Bürsin'den flaş bir hamle geldi..
Magazin D'nin iddiasına göre; Bürsin'in Hande Erçel'den uzak kalmamak adına yanına taşındığı öne sürüldü. Dün geceyi birlikte geçirdikleri iddia edilen ikili, evin önünde basın mensuplarını görünce birlikte görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti..
Erçel, kendi arabasını önden gönderip Bürsin ile birlikte set aracına bindi. İkili, rol aldıkları dizilerinin Kuzguncuk'taki setine geçti..