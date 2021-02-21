Hande Erçel ve Kerem Bürsin bu kez fena yakalandı! Aynı evde...

Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ilişkisini sonlandırmasının ardından rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aş yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. İkili çıkan haberleri sık sık yalanlasa da aşk iddiaları durulmadı. Geçtiğimiz haftalarda sette kavga ettikleri haberleriyle de gündeme gelen ikili bu kez fena yakalandı. Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bürsin'in, bir süredir Erçel ile birlikte yaşamaya başladığı öne sürüldü.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin bu kez fena yakalandı! Aynı evde...
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Aynı dizide rol alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, uzun süredir aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme geliyordu. Her fırsatta çıkan haberleri yalanlayan ikili, bu kez fena yakalandı.

 

Hande Erçel ve Kerem Bürsin bu kez fena yakalandı! Aynı evde...

10 milyon TL'ye ev alan Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Beykoz'a taşınmıştı. Taşınma sonrası Erçel'in rol arkadaşı Kerem Bürsin'den flaş bir hamle geldi.. 

Hande Erçel ve Kerem Bürsin bu kez fena yakalandı! Aynı evde...

Magazin D'nin iddiasına göre; Bürsin'in Hande Erçel'den uzak kalmamak adına yanına taşındığı öne sürüldü.  Dün geceyi birlikte geçirdikleri iddia edilen ikili, evin önünde basın mensuplarını görünce birlikte görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti.. 

Hande Erçel ve Kerem Bürsin bu kez fena yakalandı! Aynı evde...

Erçel, kendi arabasını önden gönderip Bürsin ile birlikte set aracına bindi. İkili, rol aldıkları dizilerinin Kuzguncuk'taki setine geçti..

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