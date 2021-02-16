Hadise'nin 'aşk' dövmesi! Ayağına...

Oyuncu Kaan Yıldırım'la yaşadığı birliktelikle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Hadise'nin son paylaşımında, bir detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Hadise'nin 'aşk' dövmesi! Ayağına...
banner23

Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde ayrılıp, ardından aşklarına ikinci şans veren Hadise ile Kaan Yıldırım, Best FM’in düzenlediği ‘Yılın En İyi Çifti’ anketinden birinci çıktı. 

Hadise'nin 'aşk' dövmesi! Ayağına...

602bd6a9554284118070f9a9

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Clubhouse: Putin, Elon Musk'ın sohbet davetine...
Clubhouse: Putin, Elon Musk'ın sohbet davetine...
  1. Dünya

banner19

banner1

banner3

banner18