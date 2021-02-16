Hadise'nin 'aşk' dövmesi! Ayağına...

Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde ayrılıp, ardından aşklarına ikinci şans veren Hadise ile Kaan Yıldırım, Best FM’in düzenlediği ‘Yılın En İyi Çifti’ anketinden birinci çıktı.
Oyuncu Kaan Yıldırım'la yaşadığı birliktelikle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Hadise'nin son paylaşımında, bir detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde ayrılıp, ardından aşklarına ikinci şans veren Hadise ile Kaan Yıldırım, Best FM’in düzenlediği ‘Yılın En İyi Çifti’ anketinden birinci çıktı.