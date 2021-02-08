Güzel oyuncunun ev hali ile hayran bıraktı! Evinin güzelliği ise kendi güzelliğini solladı!

Son dönemin popüler oyuncularından biri kuşkusuz Hande Erçel. Hem güzelliği, hem oyunculuğu, hem de özel hayatıyla dillerden düşmeyen Hande Erçel, sık sık magazin haberlerine konu oluyor.

Yaptığı paylaşımlarla hayranlarını mest eden Hande Erçel, ev hali ve makyajsız olduğu anları sık sık sayfasından yayınlıyor. Erçel, çekildiği yenir ayna pozunu Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Doğal güzelliğiyle sosyal medyayı yııp geçen oyuncu, evinin ferahlığıyla da takipçilerini büyüledi. Ayrıca Erçel, fit hali ile hayranlarından tam not aldı.

İşte o poz;