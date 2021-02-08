Güzel oyuncunun ev hali ile hayran bıraktı! Evinin güzelliği ise kendi güzelliğini solladı!

Son zamanlarda magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri kuşkusuz Hande Erçel. Hem güzelliği, hem oyunculuğu, hem de özel hayatıyla dillerden düşmeyen Hande Erçel, sık sık haberlere konu oluyor. Partneri Kerem Bürsin'le de aşk yaşadığı konuşulan Erçel, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Yaptığı paylaşımlarla hayranlarını mest eden Hande Erçel, ev haliyle yeni bir karesini yayınladı. Doğal güzelliğiyle sosyal medyayı yıkıp geçen güzel oyuncu, evinin ferahlığıyla da takipçilerini büyüledi.

Güzel oyuncunun ev hali ile hayran bıraktı! Evinin güzelliği ise kendi güzelliğini solladı!
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Son dönemin popüler oyuncularından biri kuşkusuz . Hem güzelliği, hem oyunculuğu, hem de özel hayatıyla dillerden düşmeyen Hande Erçel, sık sık magazin haberlerine konu oluyor.

Yaptığı paylaşımlarla hayranlarını mest eden Hande Erçel, ev hali ve makyajsız olduğu anları sık sık sayfasından yayınlıyor. Erçel, çekildiği yenir ayna pozunu Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Doğal güzelliğiyle sosyal medyayı yııp geçen oyuncu, evinin ferahlığıyla da takipçilerini büyüledi.  Ayrıca Erçel, fit hali ile hayranlarından tam not aldı.

İşte o poz; 

Güzel oyuncu Hande Erçel ev hali ile hayran bıraktı! Hande Erçel'in evinin güzelliği ise kendi güzelliğini solladı!

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