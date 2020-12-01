Gökçe Bahadır ile Kerem Tunçeri aşk haberlerine ilk açıklama geldi!

Geçtiğimiz aylarda Aslı Enver ile flört ederken, sosyal medyada kendisine ait olduğu iddia edilen mesajların ifşa edilmesinden sonra, ünlü oyuncuyla yolları ayrılan Kerem Tunçeri'nin Gökçe Bahadır ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

41 yaşındaki eski basketbolcu ile Gökçe Bahadır'ın bir alışveriş merkezine gittikleri ve ikilinin birlikte ev eşyaları baktıkları iddia edildi.

Dedikodularla ilgili ilk açıklama, Gökçe Bahadır'ın menajerlik şirketinden geldi. Açıklamada, "Haber tamamen yalan. Tanışmıyorlar bile" denildi.

Tunçeri ise, "Son günlerde hiç tanımadığım bir kişiyle saçma detaylar uydurularak haber yapılması beni hem üzdü hem de yordu. Bu asılsız haberlere itibar edilmemesi ve geçirdiğimiz zor günlerde daha vicdanlı olunmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ASLI AYRILIK KARARI ALDI

Kerem Tunçeri, oyuncu Aslı Enver ile geçtiğimiz yakınlaşmaya başlamıştı.

İkili ortak arkadaşlarının düzenlediği bir partide tanışmış ve pandemi döneminde telefon üzerinden ilişkilerini yürütüyordu.

Aşk haberlerinden sonra sosyal medyada Kerem Tunçeri'ye ait olduğu iddia edilen bazı mesajlar ifşa edilmişti.

Tunçeri'nin kendilerine attığı özel mesajları ifşa eden kadınlar "Karantinada kafayı yedi herhalde" yazmıştı.

Bu gelişmeden sonra ünlü oyuncu, Tunçeri'den ayrılmıştı.