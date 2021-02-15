Gizli aşkını paylaştığı fotoğrafla duyurdu! İşte Meryem Uzerli'den ilk paylaşım!

Bir süredir Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne olmuştu. Kızı Lily Koi'yi kucağına alan Uzerli, babasının kim olduğunu sır gibi saklıyordu.

Kızlarıyla yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Uzerli'nin sevgilisiyle ilk fotoğrafı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.Fotoğraflarının ifşa olmasının ardından Uzerli'den beklenen paylaşım geldi..

Meryem Uzerli'nin Can Ateş ile birlikteliğinden olan kızı Lara, 7 yaşına girdi. Uzerli, kızının doğum gününü kimliğini sır gibi sevgilisiyle kutladı.

Güzel oyuncu Amerikalı sevgilisiyle fotoğrafının olduğu çikolata kutusunu paylaştı.