Gizli aşkını paylaştığı fotoğrafla duyurdu! İşte Meryem Uzerli'den ilk paylaşım!

Uzun süredir Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli, geçtiğimiz haftalarda ikinci bebeğini kucağına almıştı. Kızlarıyla yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Uzerli, bugüne kadar Amerikalı sevgilisini sır gibi saklamıştı. Sevgilisinin kim olduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkarken Uzerli'den beklenen paylaşım geldi. Meryem Uzerli, Amerikalı sevgilisi ile ilk fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı..

Gizli aşkını paylaştığı fotoğrafla duyurdu! İşte Meryem Uzerli'den ilk paylaşım!
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Bir süredir Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne olmuştu. Kızı Lily Koi'yi kucağına alan Uzerli, babasının kim olduğunu sır gibi saklıyordu.

Meryem Uzerli’den ilk paylaşım geldi! Aşkını ilan etti

Kızlarıyla yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Uzerli'nin sevgilisiyle ilk fotoğrafı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.Fotoğraflarının ifşa olmasının ardından Uzerli'den beklenen paylaşım geldi..

Meryem Uzerli’den ilk paylaşım geldi! Aşkını ilan etti

Meryem Uzerli'nin Can Ateş ile birlikteliğinden olan kızı Lara, 7 yaşına girdi. Uzerli, kızının doğum gününü kimliğini sır gibi sevgilisiyle kutladı.Meryem Uzerli’den ilk paylaşım geldi! Aşkını ilan etti

Güzel oyuncu Amerikalı sevgilisiyle fotoğrafının olduğu çikolata kutusunu paylaştı.

Meryem Uzerli’den ilk paylaşım geldi! Aşkını ilan etti

Meryem Uzerli’den ilk paylaşım geldi! Aşkını ilan etti

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