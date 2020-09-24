Gece kulübünde 2 erkeğin direk dansı şaşırttı

İçişleri Bakanlığı'nın, Covid 19 salgını süresince kapalı olması gereken gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin ruhsatlarını kafe, restoran, lokanta vb. olarak değiştirerek eski faaliyetlerine devam etmesi üzerine harekete geçmişti.

Bakanlık 81 İl Valiliğine “Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri” konulu genelge göndermişti. Genelgeye göre, 15 Mart 2020 tarihinden önce ruhsatı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan, bu tarihten sonra ruhsatını kafe, restoran, lokanta şeklinde değiştirenlere yönelik denetimler yoğunlaştırılmıştı.

Ankara’da bir gece kulübünde çekilen görüntülerde, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralarına uymayan bazı kişilerin eğlendiği görüldü.

Alkolün etkisiyle 2 erkeğin direk dansı yapmaya çalışması, birinin diğerini tırmanması için iteklemesi, görenleri şaşırttı. (DHA)