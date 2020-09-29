Estetik operasyonunu canlı yayınladı

Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olan Seda Sayan, son dönemde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çekti. Her fırsatta estetik yaptırmayı sevdiğini söyleyen şarkıcı bir kez daha yüzüne operasyon yaptırdı. O anları canlı canlı Instagram hesabından paylaşan Seda Sayan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaşlanmamak için elinden geleni yapan Sayan, bu kez yüzüne 'Fransız askısı' işlemini uygulattı..