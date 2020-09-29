Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Seda Sayan olay olan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Estetik yaptırmayı çok sevdiğini her fırsatta dile getiren şarkıcı, yeni bir operasyon daha geçirdi..
Estetik operasyonunu canlı yayınladı
Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olan Seda Sayan, son dönemde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çekti. Her fırsatta estetik yaptırmayı sevdiğini söyleyen şarkıcı bir kez daha yüzüne operasyon yaptırdı. O anları canlı canlı Instagram hesabından paylaşan Seda Sayan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaşlanmamak için elinden geleni yapan Sayan, bu kez yüzüne 'Fransız askısı' işlemini uygulattı..
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