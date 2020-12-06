Eşkıya'nın güzeli konuştu: ‘Ben de o şiddeti yaşadım’

Özellikle hakarete varan içeriklerde gerekenin yapılması için avukatına yönlendirdiğini anlatan Akil, “ Beni rahatsız eden, ‘eleştiri’ kisvesi altında aslında ‘yermek’ maksatlı olanları hiç üşenmeyip direkt engelliyorum ve beni takip etmemesini sağlıyorum. Fotoğrafları yoruma kapatmak, güzel bakan gözlerin yazdığı mesajlara haksızlık olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

Bazı yorumların gerçekten ‘çok acımasız’ olduğunu ve bunlara inanamadığını dile getiren Akil sözlerini şöyle sürdürdü; Samimi yapılan eleştirilerle alaşağı etmek maksatlı yapılan hareket niyetli mesajlar ayırt edilebiliyor. Şu ana kadar bu tarz yorumlarda karşı tarafı utandırmamak için polise başvurmadım çünkü bu gerçekten yüz kızartıcı bir durum. Ama bir iki sayfa var şu an izleniyorlar ve biraz daha ileri giderlerse haklarında mutlaka suç duyurusunda bulunacağım.”