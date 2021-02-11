Efecan Şenolsun-Elit İşcan davasında karar çıktı! Gözyaşlarına boğuldu...

2018 yılında "Yaşamayanlar" dizisinin setinde oyuncu Elit İşcan, aynı dizide rol aldığı Efecan Şenolsun'un önce hakaret ve küfürlerine daha sonra da cinsel saldırısına maruz kaldığını açıklamıştı. İşcan'ın şikâyeti üzerine Şenolsun hakkında 'cinsel saldırı' ve 'alenen hakaret' suçlarından 7 yıl 9 buçuk aydan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İKİ TARAF DA DURUŞMA SALONUNDAYDI

Sanık Efe Şenolsun'un 'cinsel saldırı' ve 'alenen hakaret' suçlarından 7 yıl 9 buçuk aydan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 6. celsesi bugün İstanbul Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya katılmak üzere müşteki Elit İşcan ve müşteki avukatı duruşma salonunda hazır bulunurken sanık Efe Şenolsun ve sanık avukatı da mahkeme salonundaydı.

'İKİ YAKIN ARKADAŞTIK'

Duruşma sırasında müşteki Elit İşcan ve avukatları sanık Efecan Şenolsun'un cezanlandırılmasını talep ederken sanık Efecan Şenolsun, savunmasında yaklaşık 10 yıldır oyunculuk kariyeri olduğunu, birçok kez mesleği gereği oyuncu arkadaşlarıyla yakın temasta bulunduğu çekimler yaptığını fakat bu zamana kadar hiç böyle bir suçlamayla karşılaşmadığını, aynı şekilde olaya konu dizi setinde de Elit İşcan'la yakın arkadaş olarak vakit geçirdiklerini belirtti.