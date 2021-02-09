Eda Taşpınar'dan iddialı paylaşım

2020 yılının son günlerinde İğneada’da, yeni yılın ilk haftasında Şile’de kamp yapan Eda Taşpınar, sonunda kabuğundan çıkmış, Meksika’nın çılgın eğlenceleri ile bilinen sahil kenti Tulum’a gitmişti.

"ESNEMEYİ UNUTMA"

Tulum'da tatiline devam eden Eda Taşpınar, iddialı paylaşımlarına bir yenisini ekledi. 41 yaşındaki sosyetik güzel, Instagram hesabından yayınladığı bikinili pozuna, "Esnemeyi unutma" notunu yazdı.

EDA'NIN TATİL KEYFİ

Taşpınar, tatil pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Sosyetik güzel, dün de kayalıkları ve mağaraları ile tanınan Cenote Aktun’daydı. Önce ağaçlarla bağlı halatlarda sallanan Eda Taşpınar, daha sonra kendini sulara bıraktı.