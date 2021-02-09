Eda Taşpınar'dan iddialı paylaşım

Sosyetik güzel Eda Taşpınar aylar sonra yurtdışına çıkmış, tercihi Meksika olmuştu. Taşpınar, 31 Ocak’tan beri çılgın eğlenceleriyle bilinen Tulum’da bulunuyor.

Eda Taşpınar'dan iddialı paylaşım
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2020 yılının son günlerinde İğneada’da, yeni yılın ilk haftasında Şile’de kamp yapan Eda Taşpınar, sonunda kabuğundan çıkmış, Meksika’nın çılgın eğlenceleri ile bilinen sahil kenti Tulum’a gitmişti.

"ESNEMEYİ UNUTMA"
Tulum'da tatiline devam eden Eda Taşpınar, iddialı paylaşımlarına bir yenisini ekledi. 41 yaşındaki sosyetik güzel, Instagram hesabından yayınladığı bikinili pozuna, "Esnemeyi unutma" notunu yazdı.

Eda Taşpınardan iddialı paylaşım

EDA'NIN TATİL KEYFİ
Taşpınar, tatil pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Sosyetik güzel, dün de kayalıkları ve mağaraları ile tanınan Cenote Aktun’daydı. Önce ağaçlarla bağlı halatlarda sallanan Eda Taşpınar, daha sonra kendini sulara bıraktı.

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