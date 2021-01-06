Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Malibu'da aşk tazeledi!

Malibu tatiline çıkan Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un romantik anları objektiflere yansıdı. Ebru Şallı ile Uğur Akkuş yazın büyük bölümünü Bodrum'da tuttukları lüks villada geçirmiş paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Evliliklerinde 1 yılı geride bırakan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Malibu'da aşk tazeledi. Ebru Şallı, eşiyle romantik tatillerinden kareleri sosyal medyasında takipçileriyle paylaştı. Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un Malibu sahillerinde gün batarken paylaştıkları aşk pozu ise çok konuşuldu.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Malibu'da aşk tazeledi!
banner23

 tatiline çıkan  ile  'un romantik anları objektiflere yansıdı. Ebru Şallı ile Uğur Akkuş yazın büyük bölümünü 'da tuttukları lüks villada geçirmiş paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Evliliklerinde 1 yılı geride bırakan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Malibu'da  tazeledi. Ebru Şallı, eşiyle romantik tatillerinden kareleri sosyal medyasında takipçileriyle paylaştı. Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un Malibu sahillerinde gün batarken paylaştıkları aşk pozu ise çok konuşuldu.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Malibu'da aşk tazeledi!

Ünlü manken  ile  'da .

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Malibu'da aşk tazeledi!

 tatiline çıkan  ile  'un romantik anları objektiflere yansıdı.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Malibu'da aşk tazeledi!

 ile  yazın büyük bölümünü 'da tuttukları lüks villada geçirmiş paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Malibu'da aşk tazeledi!

Evliliklerinde 1 yılı geride bırakan  ile  'da  tazeledi.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Malibu'da aşk tazeledi!

, eşiyle romantik tatillerinden kareleri sosyal medyasında takipçileriyle paylaştı.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Malibu'da aşk tazeledi!

 ve  'un  sahillerinde gün batarken paylaştıkları  pozu ise çok konuşuldu.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Malibu'da aşk tazeledi!

 ve    sahillerinde gün batarken paylaşımlar yaptılar.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Pilli: Pozitif vakalar yılbaşı eğlencesi düzenleyen...
Pilli: Pozitif vakalar yılbaşı eğlencesi düzenleyen...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18