Dünyaca ünlü seksi şarkıcı Türkiye'yi seçti

Dünyaca ünlü seksi şarkıcı Türkiye'yi seçti
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Rita Ora ve kardeşi Elena Ora, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bulunan bir otelde bir haftalık detoks kampına girdi.

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Ünlü model Kate Moss’un her yaz geldiği sağlıklı yaşam merkezine kısa süre önce oyuncu Rıza Kocaoğlu ve sevgilisi Hazal Subaşı, Dolunay Sert, Derya-Ayşe Köroğlu çifti de katıldı.​​​​​​​

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Posta gazetesinde yer alan habere göre; detoks kampının bir günlük fiyatın 6 bin TL.

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Geçtiğimiz aylarda Ibiza'da tatil yapan İngiliz şarkıcı, mavi bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlamıştı

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Korona virüse karşı maske takarak önlem alan Rita Ora, paylaşımına "Tatilde bile maske takın" notunu düşmüştü.​​​​​​​

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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

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