Dilara Aksüyek ile Onur Bay aşkı bitti! Ayrılık nedeni...

Çocuk yaştan beri rol aldığı Arka Sokaklar dizisiyle ünlenen Onur Bay, bir süredir oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyordu. Ancak çiftten kötü haber geldi.

BİRBİLERİNİ SİLDİLER

Dilara Aksüyek ile Onur Bay'ın ayrılık kararı aldığı ileri sürüldü. Aralarındaki yaş farkıyla sürekli gündeme gelen ikilinin, ilişkilerinde gelecek görememesi nedeniyle dostça ayrılık kararı aldıkları öne sürüldü.İkili bu kararlarının ardından Instagram'dan birbirlrini takipten çıkardı.

YAŞ FARKINI SORUN ETMİYORLARDI

Geçtiğimiz günlerde Cihangir'de görüntülenen Onur Bay, muhabirlerin Dilara Aksüyek ile aralarındaki yaş farkını sorması üzerine "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti.