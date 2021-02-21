Derin Talu'dan olay poz

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu süper minili pozuyla olay oldu. Derin Talu'ya yine yaşıyla ilgili yorumlar yağdı.

Derin Talu'dan olay poz
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Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen 17 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medyayı salladı.

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'dan olay poz

Geçtiğimiz günlerde liseden mezun olan Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, Instagram hesabından paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Ekran Alıntısı

Derin Talu süper minisi ve derin dekoltesiyle verdiği pozlar dikkat çekti. Defne Samyeli’nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu’nun paylaştığı bu karelerin altına takipçileri şu yorumları yaptı: “Liseden mezuniyeti mi kutluyorsun?”, “Kendall Jenner işine bak kardeşim”, “Yaşından büyük gösteriyorsun.”

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