Deniz Akkaya'dan kötü haber! Koronavirüs ciğerlerine kadar indi

KORONAVİRÜS CİĞERLERİNE KADAR İNDİ!

Deniz Akkaya durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı! Sosyal medya hesabından anbean paylaşım yapan Akkaya, ateşinin 39 dereceye çıktığını, virüsün ciğerlerine kadar indiğini ve öksürük krizlerinin başladığını söyledi.

"KORONAVİRÜS BANA İNANILMAZ AĞIR GELDİ"

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgiler veren ünlü isim, "Evde beceremedim ısrar etmenin gereği yoktu, hastaneye yattım" ifadelerini kullandı. Hasta yatağından paylaşımlar yapan Akkaya, sözlerine şöyle devam etti: "Aslen en baştan niyetim hızlıca atlatıp, bakın sağlıklı yaşamın mükafatı demek isterdim size. Ancak hayatında hiç ciddi bir sağlık sorunu yaşamamış biri olarak bana inanılmaz ağır geldi. Arkadaş neymiş ya televizyonda oturup vaka sayısı vermeye benzemiyor. Belli ki hastanede bir süre kalacağım.

"ATEŞİM SÜREKLİ 39'LARDA SEYREDİYOR"

"Öksürük krizim başladı bu ara. Ateş zaten baki, yani ateşim 38 olunca hissetmiyorum öyle diyeyim. Eklem ağrımda azalma var ilk günlere göre. Unutmayın ki bana bir şey olmaz. Eskiden beter enerjik bir energizer tavşanı gibi kalkacağım bu yataktan."