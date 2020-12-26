Demet Akalın sosyal medyadan isyan etti! ‘O klozet öyle bırakılmaz’

Demet Akalın, 'İbo Show'a konuk gelen bir sanatçının tuvaletini pislettiğini söyleyince ortalık karıştı. Bir sosyal medya kullanıcısının "Nereden anlamış?" yorumuna Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi.

İddiaya göre; geçtiğimiz pazar günü 'İbo Show'un yılbaşı çekimi için Bülent Ersoy, dört bavul kıyafet ve ayakkabı ile geldi. Aynı kanalda program yapan Demet Akalın'ın, kendi kulisini Bülent Ersoy için boşalttığı öne sürüldü.

Hatta 'İbo Show'a geçtiğimiz haftalarda konuk gelen başka bir sanatçının, kendi lavabosunu kullandığını fark eden Demet Akalın'ın, çok sinirlenip stüdyoyu ayağa kaldırdığı ortaya çıktı.

Bir sosyal medya kullanıcısının, Instagram'daki magazin sayfasının paylaşıma yaptığı "Nereden anlamış?" yorumunu gören Demet Akalın'ın cevabı sosyal medyada yine olay oldu. Akalın, "Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki" yorumunu yaptı.

Demet ile Alişan'ın sabah programını sunduğu stüdyoda aynı zamanda 'İbo Show' da çekiliyor.