Cüneyt Arkın’ın Kuruluş Osman paylaşımı sosyal medyayı salladı!.

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman yeni sezona bomba gibi hazırlandı. Yeni sezonda Kuruluş Osman kadrosuna katılan Cüneyt Arkın, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Savaş sahnelerinin dikkat çektiği fragmanda Aksakallar'ın reisi rolünü canlandıran Cüneyt Arkın, ilk çekim günü sonunda çekilen bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Cüneyt Arkın o anlarda çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından "Yorulmuşuz sanırım ilk gün. Kuruluş Osman set dönüşü" notuyla paylaştı..

Cüneyt Arkın’ın Kuruluş Osman paylaşımı sosyal medyayı salladı!.
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Cüneyt Arkın’ın Kuruluş Osman paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Yıllar sonra Kuruluş Osman dizisiyle setlere dönen usta oyuncu Cüneyt Arkın, ilk çekim günü sonunda çekilen bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Cüneyt Arkın’ın Kuruluş Osman paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Kuruluş Osman çekimlerinde yorgun düşen usta oyuncu, set dönüşü eşi Betül Arkın ile araçta uyuyakaldı. Cüneyt Arkın o anlarda çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından "Yorulmuşuz sanırım ilk gün. Kuruluş Osman set dönüşü" notuyla paylaştı.

Cüneyt Arkın’ın Kuruluş Osman paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Cüneyt Arkın, ATV'de 2. sezonuyla yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisine Aksakallılar'ın reisi rolünü canlandıracak.

Cüneyt Arkın’ın Kuruluş Osman paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturan Cüneyt Arkın, yaşıyla merak konusu oldu. İşte Cüneyt Arkın başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

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