Çocuklarına rağmen yine de ayrıldılar

Altı yıllık evliliklerini, Kolombiyalı futbolcunun kendisine ihanet ettiği gerekçesiyle bitiren Daniela Ospina, yaşananlara rağmen kızları nedeniyle iletişimlerinin devam ettiğini belirtti.

Eski bir voleybolcu olan 28 yaşındaki Daniela Ospina, James ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu belirtirken, "Birlikte devam edemeyeceğimizi gördüğümüz anda; kızımızı, ona olan sevgimizi ve birbirimize duyduğumuz saygıyı ön planda tuttuk" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"James harika bir insan, o kızımın babası. Gerçekleştirmek için pek çok hayalim vardı ancak buna karşın bugün ilişkimiz mükemmel"

İlişkiyi devam ettirip kavga etmektense iyi bir şekilde noktalamayı tercih ettiğini söyleyen Ospina, "Bir şey işe yaramadığında, bunun nedeni belki de birçok şeyde başarısızlık yaşamaktır" dedi.

Daniela Ospina "Sevdiğim, saygı duyduğum ve değer verdiğim o kişiyle aniden kavga etmeye başlayıp sorunlara kapılmaktansa iyi bir bitişi tercih edenlerdenim" ifadelerini kullandı.