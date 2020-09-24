Çocuklarına rağmen yine de ayrıldılar

Sezon başında Real Madrid'den Everton'a transfer olan James Rodriguez'in eski eşi Daniela Ospina, ihanet sonrası biten ilişkilerine dair uzun süre sonra ilk kez konuştu.

Çocuklarına rağmen yine de ayrıldılar
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Altı yıllık evliliklerini, Kolombiyalı futbolcunun kendisine ihanet ettiği gerekçesiyle bitiren Daniela Ospina, yaşananlara rağmen kızları nedeniyle iletişimlerinin devam ettiğini belirtti.

James Rodriguez'in eski eşi Daniela Ospina ihanet sonrası sessizliğini bozdu - 2

Eski bir voleybolcu olan 28 yaşındaki Daniela Ospina, James ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu belirtirken, "Birlikte devam edemeyeceğimizi gördüğümüz anda; kızımızı, ona olan sevgimizi ve birbirimize duyduğumuz saygıyı ön planda tuttuk" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

James Rodriguez'in eski eşi Daniela Ospina ihanet sonrası sessizliğini bozdu - 3

"James harika bir insan, o kızımın babası. Gerçekleştirmek için pek çok hayalim vardı ancak buna karşın bugün ilişkimiz mükemmel" 

James Rodriguez'in eski eşi Daniela Ospina ihanet sonrası sessizliğini bozdu - 4

İlişkiyi devam ettirip kavga etmektense iyi bir şekilde noktalamayı tercih ettiğini söyleyen Ospina, "Bir şey işe yaramadığında, bunun nedeni belki de birçok şeyde başarısızlık yaşamaktır" dedi. 

James Rodriguez'in eski eşi Daniela Ospina ihanet sonrası sessizliğini bozdu - 5

Daniela Ospina "Sevdiğim, saygı duyduğum ve değer verdiğim o kişiyle aniden kavga etmeye başlayıp sorunlara kapılmaktansa iyi bir bitişi tercih edenlerdenim" ifadelerini kullandı.

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