Cem Yılmaz'dan ilk Serenay Sarıkaya paylaşımı

'Yılın aşkı' olarak görülen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisinden ilk sosyal medya paylaşımı geldi.

"HAYIRLI OLSUNUZU ALIRIZ"



Instagram hesabından Serenay Camping tabelası önünde sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşan ünlü komedyen "Şehrin hayhuyundan uzakta, doğanın bize sunduğu falan filan :) Satıp savıp başladık bakalım bi hayırlı olsununuzu alırız" notunu düştü.

Gözlerden uzak olmayı tercih edilen ünlü çiftten Cem Yılmaz, Atina tatilinde görüntülenmeleri sonrası ilişkilerini doğrulamış, yaş farkı sorusu soran muhabire ise, "Nüfus Müdürlüğü'nden misin sen?" diyerek yanıt vermişti. Serenay Sarıkaya ise ilk açıklamasında "Her şey gördüğünüz gibi" demişti.