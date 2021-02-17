Can Yaman'dan sürpriz hamle! Diletta Leotta'ya gökyüzünde evlenme teklifi etti!

Ünlü oyuncu Can Yaman İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'ya sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı pankartla evlenme teklif etti. Diletta'nın, Yaman'a ne yanıt verdiği ise merak konusu oldu. Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

İtalyan magazin dergisi Chi, çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlayarak sürpriz aşkı belgelemişti. Yaman ve Leotta'dan sürpriz bir haber geldi. Ünlü oyuncu, dün sevgilisine evlenme teklifi etti.

Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurttu. O anlar da sosyal medyada paylaşıldı..

Diletta'nın, Yaman'ın evlilik teklifine ne yanıt verdiği ise merak konusu oldu.