Burak-Yasemin Kaya çifti boşanıyor mu?

İşte Mehmet Üstündağ'ın Burak Kaya ve Yasemin Çağlar çifti hakkında kaleme aldığı yazısı; 2007 yılında Kıbrıs'ta yapılan görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Kaya Holding'in veliahtlarından Burak Kaya ve siyasetçi Cavit Çağlar'ın kızı Yasemin Çağlar'ın boşanmak üzere olduğunu öğrendim. İki çocuğu olan çifti, barıştırmak için aileleri seferber olmuş. Ancak Yasemin Hanım'ın boşanmak için çok kararlı olduğunu duydum. Eşiyle ilgili dedikodulardan bıkan Yasemin Hanım'ın ailesine "Bu işin geri dönüşü yok" dediği söyleniyor. Bir süredir ayrı evlerde yaşayan ve karantina süresini iki çocuğuyla yalnız geçiren Yasemin Kaya'nın adliyeler açılır açılmaz boşanma davası için avukatlarına talimat verdiği de gelen haberler arasında. Bir dönemin hızlı çapkınlarından olan Burak Kaya'nın evlendikten sonra uslandığını duymuştum. Yasemin Hanım'ın boşanma kararının ardında böyle bir hikaye mi var, bilmiyorum. Ama bu tür şeyler asla gizli kalmaz, bir gün mutlaka ortaya çıkar!

