Bir deri bir kemik haline geldi

"Seni sevdiğimi biliyorsun. 'Sevgili olmak bir şeyler yaşamak değil' derdim, bunu da biliyorsun. Kaç aydır yan yanayız, bir saygısızlığım olmadı, onu da görüyorsun. Ama seni yalnız bırakamam. Çocuk gibisin, tek başınasın, ne ilacını içersin bensiz ne de sağlığına dikkat edersin. Gittiğimde hep aklım sende kalıyor. Bana müsaade edersen seni çok mutlu edeceğim seni. Yine zamanı sen belirle" dedi. Ben de "Tamam" dedim."