Bir deri bir kemik haline geldi

Geçirdiği ameliyat sonrası hızla kilo veren ve Dumping Sendromu'na yakalandığı ortaya çıkan Seren Serengil, son haliyle hayranlarını korkuttu. Her an kalp krizi geçirme riski bulunan ve 34 bedenin altına düştüğünü belirten Serengil'in önceki gün canlı yayındaki hali endişe verici olarak yorumlandı..

Bir deri bir kemik haline geldi
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Zayıflama uğruna gastrit bypass ameliyatı olan Seren Serengil, bir deri bir kemik kaldı. Hızla kilo veren ve her an kalp krizi geçirme riski bulunan Serengil, son haliyle tanınmaz hale geldi..

Seren Serengil tanınmaz hale geldi! Son hali korkuttu

Aşırı zayıf hali ile sevenlerini korkutan ve '34 beden bile büyük geliyor. Çocuk reyonundan giyiniyorum' diyen Seren Serengil'in son hali sosyal medyada olay oldu.

Seren Serengil tanınmaz hale geldi! Son hali korkuttu

Tüm kadınları bilinçsiz zayıflama ameliyatları konusunda uyaran Seren Serengil'in son hali endişe verici olarak yorumlandı.

Seren Serengil tanınmaz hale geldi! Son hali korkuttu

Seren Serengil geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "Çocuk yapmak istedim. Bunun için bir seneye yakın süre hormon aldım. Hormon tedavisi yüzünden de verdiğim kiloların 15 kilo kadarı geri geldi. Ama maalesef ani stres sonucu düşük yaptım. O süreçte evden dışarı çıkmadım. Sabahtan akşama kadar çikolata yiyor, kola içiyordum. İkinci operasyon fikri de düşükten sonra gelişti. Bir an önce kilo vermek, işime konsantre olmak için bu kararı aldım." demişti.

Seren Serengil tanınmaz hale geldi! Son hali korkuttu

8 YAŞIMDAN BERİ SUDAN İĞRENİYORUM

Seren Serengil'in röportajdaki "Alkol ve sigara zaten kullanmıyorum. Ama benim de bir kötü huyum var, su içememek... 8 yaşındayken musluktan gelen paslı suyu gördüm, o gün bugündür su içmiyorum, iğreniyorum. Tabii su içmemek de kolay kilo alma sebebi..." sözleri oldukça dikkat çekmişti.
lenleri şöyle anlatmıştı:

Seren Serengil tanınmaz hale geldi! Son hali korkuttu

EN UFAK HAREKETTE KABURGAM ÇATLAYABİLİR

Serengil durumun ciddiyetini "Operasyonun herkeste etkisi farklı... Ben farklı bir sendrom yaşadım. Her yemekten sonra başım dönüyor, midem bulanıyor, kusuyordum. Bunlar bana söylenmedi ama dediğim gibi herkeste de görülmüyor. Ben ise bütün etkilerini yaşıyorum. Yürürken düşüyorum, kaburgam en ufacık bir harekette çatlayabiliyor. Kemiklerde su kalmamış artık. Haddinden fazla zayıfladım." sözleriyle ifade etmişti.

Seren Serengil tanınmaz hale geldi! Son hali korkuttu

Hastalığı yanı sıra sürpriz evlilik kararı ile de konuşulan Seren Serengil sevgilisi hakkında merak edi

Seren Serengil tanınmaz hale geldi! Son hali korkuttu

"Şöyle söyleyeyim, "bir daha evlenmem" diye düşündüğüm bir dönemden Tohma ile beraber geçtik. Çok yakın arkadaş olduk. Aile terbiyesi almış, nezaketli, çok düzgün bir çocuk. Başımda erkek yok ve bu o kadar zor bir şey ki... Evimden tekneme, ameliyat sonrası refakatçiliğimden ilaçlarıma, psikolojime o kadar çok şeyimle uğraştı ki... Tabii sevgi ve saygımı kazandı. Ama hep arkadaş olarak baktım."

Seren Serengil tanınmaz hale geldi! Son hali korkuttu

"Yemek yaptığım sırada mutfağa geldi. Makarnayı süzmek için ondan süzgeci istedim. Tam makarnayı süzgece dökerken "Benimle evlenir misin? Ama hazır hissettiğinde" dedi (Gülüyor). "Nereden çıktı bu şimdi?" diye karşılık verdim.

Seren Serengil tanınmaz hale geldi! Son hali korkuttu

"Seni sevdiğimi biliyorsun. 'Sevgili olmak bir şeyler yaşamak değil' derdim, bunu da biliyorsun. Kaç aydır yan yanayız, bir saygısızlığım olmadı, onu da görüyorsun. Ama seni yalnız bırakamam. Çocuk gibisin, tek başınasın, ne ilacını içersin bensiz ne de sağlığına dikkat edersin. Gittiğimde hep aklım sende kalıyor. Bana müsaade edersen seni çok mutlu edeceğim seni. Yine zamanı sen belirle" dedi. Ben de "Tamam" dedim."

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