'Bıçaklı Saldırı' olayına adı karışan Cengiz Kurtoğlu sosyal medyadan sitem etti!

Sarıyer'de bir doğum günü partisine katılan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, iddiaya göre aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can'a bıçakla saldırmış olayda Mustafa Can yüzünden yaralanmıştı. Tatsız gecenin ardından Cengiz Kurtoğlu gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan Cengiz Kurtoğlu olaya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevdiklerime karşı söylenen haksız bir söylemi asla kabul edemem. Böyle tartışmanın 'Bıçaklı Saldırı' olarak lanse edilmesinden dolayı oldukça üzgünüm" dedi. İşte son dakika gelişmeleri ile Cengiz Kurtoğlu'nun tatsız gecesi...

Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun, bir yakınının doğum günü için gittiği partide Mustafa.Can. isimli kişiyle kavga ettiği, ardından da onu darp ettiği iddia edilmişti.

'DARP FALAN YOK'

Cengiz Kurtoğlu ise bu iddiaları yalanlayarak GÜNAYDIN'a olayın iç yüzünü şöyle anlatmıştı: "Alkolün dozunu kaçıran bir adam, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen gibi isimlere küfür etmeye başlayınca gerginlik yaşandı. Kendisini ikaz ettim ancak küfre devam edince onu sadece ittim. Darp ya da benim polisten kaçma gibi bir durumum yok, evimdeyim."

Tatsız gecenin ardından ifade veren Cengiz Kurtoğlu, son olarak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile 'Bıçaklı saldırı' olayının asla yaşanmadığını belirterek olayın görüntülerini paylaştı.

Cengiz Kurtoğlu'ndan "bıçakla saldırı" görüntülerine ilk açıklama geldi | Video



Cengiz Kurtoğlu paylaşımında "Öncelikle böyle bir haberle sizlerin karşısına çıkmak istemezdim. Bir konuya açıklık getirmem gerekiyor. Ben de herkes gibi kendine ait değer yargıları olan bir insanım. Eş aile, dost gibi konularda ise oldukça hassasım. Sevdiklerime karşı söylenen haksız bir söylemi asla kabul edemem. Böyle tartışmanın 'Bıçaklı Saldırı' olarak lanse edilmesinden dolayı oldukça üzgünüm. Bu konuyla alakalı hukuki süreci avukatım başlatıp takip edecek. Bu bilgi kirliliğinin ortadan kalkması adına da olaya ait görüntülerin orijinal ve montajsız halini sizlerle paylaşıyorum. Olay artık kamuoyunun takdirindedir" ifadelerine yer verdi.