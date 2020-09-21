Begüm Yücel’in 8 yıllık evliliğini ihanet bitirdi! 20 kişiyle aynı anda....
Ünlü DJ Doğuş Çabakçor ve Begüm Yücel'in 8 yıllık evliliği tek celsede bitti. 2 çocukları bulunan çiftin evliliğini ihanet bitirdi. Mutlu aile babası portresi çizen Çabahçor'un sosyal medyada aynı anda 20 kızla flört mesajlarını yakalayan Begüm Yücel soluğu mahkemede aldı..
Magazin
21 Eylül 2020 Pazartesi 19:19
Ünlü DJ Doğuş Çabakçor ve Begüm Yücel'in evliliği olaylı şekilde bitti. Mutlu aile babası tablosu çizen Çabakçor'un ihanet mesajlarını yakalayan Begüm Yücel soluğu mahkemede aldı. Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, eşinin 20 kişiyle aldatan Çabakçor ve Yücel tek celsede boşandı. İşte Bülent Cankurt'un o haberi….