Begüm Yücel’in 8 yıllık evliliğini ihanet bitirdi! 20 kişiyle aynı anda....

Ünlü DJ Doğuş Çabakçor ve Begüm Yücel'in 8 yıllık evliliği tek celsede bitti. 2 çocukları bulunan çiftin evliliğini ihanet bitirdi. Mutlu aile babası portresi çizen Çabahçor'un sosyal medyada aynı anda 20 kızla flört mesajlarını yakalayan Begüm Yücel soluğu mahkemede aldı..

Begüm Yücel’in 8 yıllık evliliğini ihanet bitirdi! 20 kişiyle aynı anda....
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Ünlü DJ Doğuş Çabakçor ve Begüm Yücel'in evliliği olaylı şekilde bitti. Mutlu aile babası tablosu çizen Çabakçor'un ihanet mesajlarını yakalayan Begüm Yücel soluğu mahkemede aldı. Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, eşinin 20 kişiyle aldatan Çabakçor ve Yücel tek celsede boşandı. İşte Bülent Cankurt'un o haberi….

DJ Doğuş Çabakçor ile Begüm Yücel’in 8 yıllık evliliğini ihanet bitirdi! 20 kişiyle aynı anda...

Ünlü DJ Doğuş Çabakçor, cuma günü sosyal medyadan boşandığını açıklayınca çok şaşırdım. Çünkü Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel'in kızı Begüm Yücel ile gayet mutlu görünüyordu. 2012 yılında evlenen, Aslan ve Kaplan adında iki çocukları olan çiftin evlilikleri örnek gösteriliyordu.

DJ Doğuş Çabakçor ile Begüm Yücel’in 8 yıllık evliliğini ihanet bitirdi! 20 kişiyle aynı anda...

Dolayısıyla Çabakçor boşandıklarını açıklayınca nedenini çok merak ettim. Biraz araştırınca boşanmanın sebebinin çapkınlık olduğunu öğrendim.

DJ Doğuş Çabakçor ile Begüm Yücel’in 8 yıllık evliliğini ihanet bitirdi! 20 kişiyle aynı anda...

YAZIŞMALARINI YAKALAMIŞ

Meğer mutlu aile babası portresi çizen ünlü DJ'imiz çok çapkınmış! Sosyal medyada aynı anda 20 farklı kızla flört ediyormuş. Begüm Yücel'in, tesadüfen eşinin flört yazışmalarını görmesiyle ortalık karışmış.

DJ Doğuş Çabakçor ile Begüm Yücel’in 8 yıllık evliliğini ihanet bitirdi! 20 kişiyle aynı anda...

Begüm Hanım, aldatıldığını öğrendiği anda tabir yerindeyse kocasını kapının önüne koymuş. Sonra da soluğu mahkemede almış ve tek celsede boşanmış.

DJ Doğuş Çabakçor ile Begüm Yücel’in 8 yıllık evliliğini ihanet bitirdi! 20 kişiyle aynı anda...

Doğuş Çabakçor, boşanmasını duyururken 'iki yakın arkadaş' olarak kalacaklarını yazmış ama benim duyduğuma göre Begüm Yücel, ex eşinin yüzünü bile görmek istemiyormuş. Belki de Begüm Hanım, çocukları için katlanacaktır ama Çabakçor'un yazdığı gibi bir yakınlığın mümkün olamayacağı konuşuluyor.

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