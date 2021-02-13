Barış Murat Yağcı'nın videosu alay konusu oldu

Survivor 2020'de ikinci olarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde şarkıcılığa soyunan Barış Murat Yağcı, magazin gündemine oturdu. Yarışma sonrası Nisa Bölükbaşı ile yarışma sonrası aşk yaşamaya başladıkları iddiasını her defasında yalanlamıştı. Ancak sosyal medya sızdırılan videosu ile aşkları ortaya çıkmıştı. Daha sonra açıklama yapan Barış ve Nisa, görüntüye tepki gösterirken, sevgili olduklarını duyurmuştu.

ALAY KONUSU OLDU

Popüler çift, bir kez daha adlarından söz ettirmeyi başardı. Barış Murat Yağcı, Survivor yarışmasında tanışıp aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na nasıl seslendiğini anlattı.

"ÇEN BENİM ÇEVGİLİM MİSİN?"

Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na genelde "Çevgilim çen mi geldin, çen benim çevgilim misin aşkım" diye seslendiğini, çektiği bir video ile açıkladı.Survivor Barış'ın Nisa Bölükbaşı videosu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Ünlü oyuncunun açıklaması, takipçileri taraafından tiye alındı.