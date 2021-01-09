Aşk pozu yoğun ilgi gördü

Sosyal medyada özel hayatıyla ilgili çok fazla paylaşım yapmayan şarkıcı Simge Sağın bu kez hayranlarını şaşırttı.

Sağın, bir süredir aşk yaşadığı aranjör sevgilisi Aytaç Özgümüş ile araç içerisinde verdiği aşk pozunu yayınladı. 39 yaşındaki şarkıcının siyah-beyaz fotoğrafı takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Sağın, yeni ilişkisiyle ilgili soruları yanıtlarken, “İlişkimiz güzel gidiyor. İyi biri. Sonunda güzel bir şey oldu. Ben de mutluyum. İnşallah çok uzun bir yolculuk yaparız. Sektörden sayılır. Kendisi 5 A ğustos’ta yanımda olacak" demişti. Simge Sağın, temmuz ayında verdiği bir konser öncesi muhabirlerin "Hayatınızda aşk var mı?" sorusuna "Hayatımda biri var. Bakalım, bir gün sizinle tanıştırırım. Şu an cicim aylarındayız. Bakalım yakalayabilecek misiniz?" diyerek yanıt vermişti.

4 yıl ilişki yaşadığı aranjör Ozan Bayraşa’dan 2018’de ayrılan Simge Sağın, 2.5 aydır hayatında biri olduğunu söylüyordu. Sevgilisinin ismini açıklamayan Simge Sağın’ın aranjör Aytaç Özgümüş’le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Bu yaz otel tatili yerine kamp yapmayı tercih eden sevgililer, Sağın’ın karavanıyla İzmir-Gümüldür’e giderek, ilk pozunu paylaşmıştı. Özgümüş, 2018’de şarkıcı Aslı Demirer’le evlenmiş, çift geçtiğimiz aralık ayında boşanmıştı. Simge de 4 yıl ilişki yaşadığı aranjör Ozan Bayraşa’dan 2018’de ayrılmıştı.