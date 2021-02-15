Alişan'ın Buse Varol’a aldığı doğum hediyesi dudak uçuklattı!

Alişan ve Buse Varol, 2018 yılında nikah masasına oturmuş, kısa bir süre sonra da ilk çocukları Burak'ı kucağına almıştı. Geçtiğimiz hafta ikinci kez anne baba olan çift, kızları Eliz'i kucağına aldı.

Bebeklerini ilk fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftin kareleri büyük ilgi görürken 'hayırlı olsun' yorumları yağdı..

"HER EVLAT BAŞKA BİR SEVGİ"

Kızı ve eşi ile birlikte çekilen ilk karesini de yayınlayan Alişan, gönderisinde; "Her evlat başka bir sayfa, başka bir sevgi, başka bir yolculuk... Allah'ıma şükürler olsun ki bana bu mutluluğu ikinci kez yaşamayı nasip etti... Arayan ve iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür ederiz" demişt

Takvim'in haberine göre; evlilikleri ile magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen ikiliden Alişan, eşi Buse Varol Tektaş'a unutamayacağı bir hediye aldı..

AYAKLARINI YERDEN KESTİ

Oğlu Burak'ın doğumundan sonra eşine lüks bir cip hediye eden Alişan, bu kez ise Buse Varol'un ayaklarını yerden kesti.