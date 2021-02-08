Alişan ile Buse Varol mutluluğun resmini çizdi!

Sanat camiasının gözde çiftlerinden Alişan ile Buse Varol, kızları Eliz'i dünyaya geldi. Mayıs 2018'de nikah masasına oturan şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol, oğulları Burak'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Ünlü çift, ikinci bebeklerine kavuştu. Oğlu Burak dünyaya geldikten sonra oyunculuğa ara veren Buse Varol şu sıralar Instagram paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşuyor. İkinci çocuk heyecanı yaşayan ünlü çift Alişan ile Buse Varol'un son paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Buse Varol'un doktoru ünlü çiftin kızlarına kavuşma anlarını sosyal medyadan yayınladı. Alişan ve Buse Varol'da çocuklarıyla birlikte oldukları yeni fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmedi …

Alişan ile Buse Varol mutluluğun resmini çizdi!
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2019'un şubat ayında oğulları 'ı kucaklarına alan  ile  çifti, dün dünyaya gelen kızlarına "" adını verdi. İkinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift  ile  sosyal medyadan kızları 'in yeni karesini paylaştı. 

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