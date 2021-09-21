Aldattığı Kişi...

Alper Potuk’un Tuvana Türkay’ı aldattığı, ilişkisinin bitmesine neden olan güzelin katıldığı bir moda yarışmasıyla adını duyuran Aleyna Eroğlu olduğu ortaya çıktı. Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran Eroğlu’nun FB-BJK maçını Potuk’un ağabeyiyle izlemesiyle ilişki resmiyet kazandı

Annesini Devreye Sokmuştu

HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Alper yine ofsayta düştü! Alper Potuk’la Tuvana Türkay’ın uzun süre inkâr edip yakalanınca kabul etmek zorunda kaldıkları ilişkileri, Fenerbahçeli yıldızın güzel oyuncuyu aralık ayında aldattığının ortaya çıkmasıyla bitmişti.Olaydan 1 ay sonra Potuk, Türkay’ın annesi Armağan Hanım’ı devreye sokarak ünlü oyuncuyu barışmaya ikna etmişti.

Sevgilisi Abisine Emanet

Geçtiğimiz hafta yeniden ayrılan ikilinin kararının altından yine ihanet çıktı. Türkay, sevgilisinin Aleyna Eroğlu ile görüştüğünü öğrenince köprüleri atıp ilişkisini bittirdi.