Akıncı’nın yıldızı Büşra Develi’ye Şükrü Özyıldız’dan olay yorum!

Akıncı dizisi yeni yıla bomba gibi giriş yaparken dizinin oyuncuları da gündeme oturdu. Dizide başrolü paylaşan Büşra Develi ve Şükrü Yıldız, sosyal medyanın da en çok konuşulan oyuncularından oldu.Büşra Develi'nin son yaptığı paylaşıma Şükrü Özyıldız'dan gelen yorum ise dikkat çekti. Büşra Develi'nin Instagram'dan paylaştığı bu fotoğrafa Şükrü Özyıldız'dan gelen 'Yanaklar...' yorumu olay oldu.Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Büşra Develi, Akıncı 3. bölümde canlandırdığı Nergis karakteri ile heyecan dolu sahnelerle izleyici karşısına çıkacak.