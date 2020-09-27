Acun Ilıcalı yeni uçak aldı! .

Yurt dışında birçok proje yapan Acun Ilıcalı, uzun mesafe uçuşları için yeni uçak satın aldı. Özellikle Survivor çekimleri için Dominik'e gidip gelen Ilıcalı, aktarma yapmadan gidebilmek için özel jetini Global Express XRS 2012 model uçakla değiştirdi. Ilıcalı'nın yeni uçağının fiyatı ise dudak uçuklattı..
Magazin
27 Eylül 2020 Pazar 13:42
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun mesafe uçuşları için uçak satın aldı. "Survivor" çekimleri nedeniyle sık sık Dominik'e giden Ilıcalı, aktarma yapmak istememesi nedeniyle Challenger 605 tipi özel jetini değiştirme kararı aldı..