Acun Ilıcalı yeni uçak aldı! .

Yurt dışında birçok proje yapan Acun Ilıcalı, uzun mesafe uçuşları için yeni uçak satın aldı. Özellikle Survivor çekimleri için Dominik'e gidip gelen Ilıcalı, aktarma yapmadan gidebilmek için özel jetini Global Express XRS 2012 model uçakla değiştirdi. Ilıcalı'nın yeni uçağının fiyatı ise dudak uçuklattı..

Acun Ilıcalı yeni uçak aldı! .
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun mesafe uçuşları için uçak satın aldı. "Survivor" çekimleri nedeniyle sık sık Dominik'e giden Ilıcalı, aktarma yapmak istememesi nedeniyle Challenger 605 tipi özel jetini değiştirme kararı aldı..

Acun Ilıcalı yeni uçak aldı! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü televizyoncu, 16 yolcu kapasiteli Kanada imalatı Global Express XRS 2012 model uçağı Amerikalı bir şirketten 13 milyon dolara (99.5 milyon TL) satın aldı.

Acun Ilıcalı yeni uçak aldı! Fiyatı dudak uçuklattı

Ilıcalı, düşük uçuş saatine sahip olan uçakla Dominik Cumhuriyeti-Türkiye arası direkt uçuş yapabilecek. Yenisi 45 ila 50 milyon dolar arasında olan uçağı televizyoncu, çok daha uygun bir fiyata alıp kâr elde etti.

Acun Ilıcalı yeni uçak aldı! Fiyatı dudak uçuklattı

Ilıcalı'nın Challenger 605 tipi özel jetini ise Sedef Finans'ın sahibi Altunç Kumova'ya 8.5 milyon dolara (65 milyon TL) sattığı öğrenildi.

Acun Ilıcalı yeni uçak aldı! Fiyatı dudak uçuklattı

2 AY SONRA TESLİM ALACAK

Ünlü televizyoncu, 2 ay sonra teslim alacağı uçağın içinde bazı değişikliklere gitti. Uçaktaki koltukların derilerini ve internet donanımını değiştirdi.Kolayca konsol oyunu oynanabileceği bir elektronik sistem kurdurttu.

Acun Ilıcalı yeni uçak aldı! Fiyatı dudak uçuklattı

Ayrıca telefonla sorunsuz görüşme yapabileceği SATCOM da ekletti. Uçakta, ekip için özel dinlenme bölümü yer alıyor. Koltuklar katlanarak uzun u��uşlar için tam boy yatak haline gelebiliyor.

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