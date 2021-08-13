Acun Ilıcalı'nın 5. kez baba olacağı iddia edildi

Kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı'nın 5. kez baba olacağı iddia edildi. Spor yaparken görüntülenen Altunkaya'nın şiş karnı ise hamilelik iddiasını güçlendirdi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya'yla aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini göz önünde yaşamaya başlayan çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

ACUN BABA MI OLUYOR?

Formuna dikkat eden Ayça Çağla Altunkaya, bir spor salonunda görüntülendi. Magazin Fısıltısı'nda yer alan fotoğrafta Altunkaya'nın karnındaki şişlik ise akıllara hamilelik iddiasını getirdi. Mutlu bir birliktelikleri olan ikilinin bebek beklediği iddiası ise kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.