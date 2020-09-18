3’ncü kez maymun alan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi tutuklandı!.
Daha önce hakkında yasadışı yollardan maymun sahiplendiği için hakkında soruşturma açılan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin 3'ncü kez yasadışı yollardan maymun sahiplendiği ortaya çıkmıştı. 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni için evine İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. İzgi hakkında tutuklama kararı verildi..
Magazin
18 Eylül 2020 Cuma 20:24
Geçtiğimiz aylarda yasadışı yollarla 'Makak' cinsi maymun sahiplenen 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin Eyüpsultan'daki evine İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti..