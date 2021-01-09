Ziyaretçilerini cezbediyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle, Iğdır ile Ağrı sınırlarında bulunan, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı gölün yüzeyi buz tuttu.

Sahip olduğu 2 bin 241 metre rakımıyla yurdun en yüksek rakımlı göllerinden Balık Gölü'nün buzla kaplanması, güzel görüntüler oluşturdu. Çevredeki bazı vatandaşlar ve ziyaretçiler, donan gölün üstünde gezip fotoğraf çektirerek bu anın tadını çıkarıyor. Civar köylerdeki bazı balıkçılar ise gölün donmasının ardından yüzeyindeki buzları kırıp balık ağlarını suya atarak "eskimo usulü" avlanmanın keyfini yaşıyor. Gölün kıyısındaki Tanyolu köyünün muhtarı Kemal Artan, AA muhabirine, Balık Gölü'nün buzla kaplanmasıyla seyrine doyumsuz görüntüler sunduğunu söyledi. Artan, Balık Gölü'nü henüz görmeyenlerin bu güzelliğe tanık olması gerektiğini belirtti. Artan, "Gölümüz buz tuttu. Havamız çok güzel, bazı insanlar gölün üstünde geziyor. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz." dedi.

Yöre halkı ise gölün buz tutan yüzeyinde hiç korkmadan hareket ediyor.