KAÜ Akademisyeni Alp Karaca’nın makalesi uluslararası indeksli bir dergide yayınlandı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi öğretim görevlileri, sağlık, sanat, siyaset, ekonomi, sağlık, ve psikoloji gibi hem toplumu, hem bilim dünyasını ilgilendiren konularla ilgili güncel ve global ölçekte bilimsel değerlendirmeler yapmaya devam ediyor.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Genel Sekreteri ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Alp Karaca’nın, Pandemi süreciyle birlikte hız kazanan dijitalleşme, yaşam alanlarına dair değişiklikler ve bu süreçten etkilenen yaşam standartlarını değerlendirdiği makalesi uluslararası indeksli bir dergide yayınlandı.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Alp Karaca, Pandemi ile birlikte değişen iş alanları ve eğitim uygulama alanlarıyla ilgili değerlendirme yaptığı araştırmada, iş ve eğitim süreciyle ilgili uygulamaların teknolojinin sağladığı imkanlarla artık ortak mekanlarda ve bireylerin yaşam alanlarında gerçekleştirildiğini ve yeni bir sürecin başladığına vurgu yapıyor. Mekanların bu süreçte fonksiyon kaybına uğradığına ve “mekansızlaşma” kavramının ortaya çıktığının altını çizen Karaca, artık fiziksel mekanlarda birçok fonksiyonun aynı anda bulunduğunu ve buna göre de, yaşam alanlarının gerek tasarım, gerekse teknolojik anlamda çok daha donanımlı bir şekilde ergonomik olarak tasarlanması ve güncellenmesi gerektiğini savunuyor.

Karaca Pandemi sürecine dair yaptığı açıklamada, “Pandemi süreciyle birlikte sosyal mekanlarda yapılan tüm aktiviteler artık sanal mekanlara taşındı, iş hayatı ile ev hayatı tek bir mekandan yönetilir hale geldi. Pandemi ile etkilenen yaşam mekanlarının, hem sosyalleşme, hem iş, hemde kişisel mekan olarak kullanılması, sanal multifonksiyonel mekan kavramını ortaya çıkarmıştır.” dedi.

Mekan algısını kaybetme sürecine girildiğine dikkat çeken Karaca, tüm mekanların tek bir mekan altında toplanmaya başladığını ve “mekansızlaşma”nın yolunu açtığını ifade ediyor. Artık günümüzde Pandemi ile birlikte mekan algısının gittikçe zayıfladığını, fiziksel sosyal mekanlara gerek kalmadığını, sosyal medya ve sanal mekanların üstünlük sağladığının kanıtlandığını savundu. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci ise, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin, güncel ve global sorunlarla ilgili hem bilimsel, hem de topluma yönelik farkındalık kazandıracak ve yönlendirecek çalışmalarla katkı koymaya devam edeceklerini ifade etti.

Ayrıca KAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Bölümü öğretim üyeleri ile öğrencilerinin, değişen mekan algısına dair, yaşam alanlarının gerek tasarım, gerekse teknolojik anlamda çok daha donanımlı ve ergonomik olarak tasarlanması ve güncellenmesi konusuyla ilgili uygulamalar yapmaya devam ettiklerine vurgu yapıldı.