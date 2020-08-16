GAÜ, özel yetenek sınavını internetten yapacak

GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu, Oyunculuk Bölümü’nden yapılan açıklamaya göre, sınav için son başvuru tarihi 11 Eylül. Programa başvurabilmesi için adayların YKS sınavından en az 150 ham puan alması ve droy@gau.edu.tr elektronik posta adresine toplam 5 adet video kaydı (5 adet wetransfer linki) göndermeleri gerekmekte.

Başvuru formu ve detaylı bilgi, bölümün internet sitesindeki ‘droy.gau.edu.tr’ ‘Yetenek Sınavı’ bağlantısından alınabiliyor.