Bir duayen daha göçtü

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Üstün Asutay, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

“Kuruntu Ailesi”, “Bizim Mahalle” ve “Uzaylı Zekiye” adlı dizilerin yanında “Evdekiler”, “Vatandaş Ahmet Efendi” ve “Selamsız Bandosu” adlı filmlerdeki karakterleriyle unutulmaz oyuncular arasına yer alan sanatçı, bir süredir özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Yaşamını tiyatroya adayan sanatçının oğlu Mert Asutay’ın eşi Şirin Asutay, kişisel sosyal medya hesabında, “Tiyatromuzun duayeni, canımız, babamız Üstün Asutay’ı kaybettik. Şakalarını da alıp gitti” sözlerini paylaştı.

ÜSTÜN ASUTAY KİMDİR?

1938 doğumlu olan ve henüz yedi yaşındayken tiyatro ile tanışan Üstün Asutay, ilk derslerini Bakırköy Halkevi’nde Münir Özkul ve Kenan Pars’tan aldı. Türk Ticaret Bankası Çocuk Tiyatrosu ve Ali Baba Çocuk Tiyatrosu’nda, çeşitli topluluklarda uzun yıllar çok sayıda oyunda oynadı.

1993 yılında Ergun Köknar, Tarık Akan ve Cem Karaca ile birlikte Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD)’ın kurucu üyeleri arasında yer alarak başkanı oldu.

Üstün Asutay, BASAD’ın Onursal Başkanlığını da yürütmekteydi. Kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde görev yapan Asutay, kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Mert Asutay’ın da babasıdır.