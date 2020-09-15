ZURNACILAR: BELEDİYENİN SAĞLIĞI TEHDİT EDEN YAPILARI KAPATMA YETKİSİ VARDIR

Yeniboğaziçi Belediyesi ve Kamp-Der arasındaki restleşme devam ediyor. Yeniboğaziçi Belediyesi’nin, Salamis Kamping Tesisi’ndeki yıllar içinde gelişen çarpık yapılaşma ve sağlığı tehdit eden atık su sorunu ile ilgili yasal belge talep edip ibraz edilmemesi halinde alanın mühürleneceği yönünde verdiği süre yarın doluyor.

Salamis Kamping Tesisi’ndeki kamp alanı ile ilgili hukuki süreç de devam ederken taraflar hala uzlaşıya varmış değil.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar kamusal alanların tüm kamuya ait olduğunu belirterek yıllardır Kamp-Der’in tesis içerisinde devlet içinde ayrı bir cumhuriyet kurduğunu söyleyip yasa dışı yapılaşmaya gidildiğini ve bölgedeki atık sular nedeni ile insan sağlığının tehdit edildiğini ifade ederken, Kamp-Der yaptığı açıklama ile Turizm Bakanlığı’na ödemiş olduğu 2019 ve 2020 kira ücretleri sonrasında, yasal kiracı statüsü elde ettiğini belirterek Yeniboğaziçi Belediyesi’ni hukuka davet ettiklerini belirttiler.

Kıbrıs Postası’na konuşan Başkan Mustafa Zurnacılar, verilen sürenin Çarşamba günü dolacağını ve bugüne kadar, talep edilen gerek çarpık yapılarla gerekse de atık su sorununun giderilmesi ile ilgili hiçbir kampçının belediyeye bir evrak ibraz etmediğini açıkladı. Başkan Zurnacılar, karavanların araçlarla çekilip çıkarılacak halde olmadığı için belediyenin iyi niyet gösterip kampçıların eşyalarını almaları ve maddi mağduriyet yaşamamaları için uyarıldıklarını belirtirken, “karavanını çekip çıkaracak olan da varsa taksın arabasına çeksin çıkarsın, çünkü sürenin dolması ile yasalar verdiği yetkili ile yapacağımız yasal işlemden sonra, yasal zeminde alana yeni bir düzenleme yapılana kadar kimse giremeyecek” şeklinde kesin bir dille konuştu.

Verilen sürenin Çarşamba günü dolması ile birlikte müdahale sırasında kampçılar ve belediye ekipleri arasında tansiyon yükselebilir. Alanda karavanları bulunan kampçılar, yıllardan beri orada olduklarını ifade ederken, kimi kampçılar ise evlerini satarak oraya yerleştiklerini ve daimi olarak orada ikamet ettiklerini, büyük mağduriyet yaşayacaklarını ifade ettiler.

“KİMSE TESİSE GİREMEYECEK, GİRİLMESİ DURUMUNDA YASAL İŞLEME GİDİLECEK”

Yeniboğaziçi Belediyesi dün yaptığı duyuruda belediye sınırları içerisinde Kolimbos Ormanı’nda bulunan Salamis Kamping Tesisi alanında hafta içerisinde yapılacak olan yasal işlemlerden dolayı sürekli ikamet eden veya tesis içerisinde geçici olarak kalan vatandaşların kendilerine ait gıda, özel eşya ve araçlarını alıp tesisten ayrılmaları gerektiğini bildirdi. Belediye, ilgili yasaların belediyeye verdiği yetki ile yapılacak olan yasal işlemlerden sonra kimsenin tesise giremeyeceği, girilmeye çalışılması durumunda ise gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını açıkladı.

ZURNACILAR: BELEDİYENİN SAĞLIĞI TEHDİT EDEN YAPILARI KAPATMA YETKİSİ VARDIR

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, konu ile ilgili Kıbrıs Postası’na konuştu. Gerekli uyarıların yapıldığını ancak muhatap derneğin henüz yasal bir belge ibraz etmediğini kaydeden Başkan Mustafa Zurnacılar, belediye olarak yine de iyi niyetli davranarak, kampçıların kendilerine ait özel eşyalarını alarak alanı boşaltmaları yönünde uyarıda bulunulduğunu belirtti.

Salamis Kamping Tesisinin kamusal alan olduğunu ve kamusal alanların kamuya ait olduğunu ifade eden Zurnacılar, “Belediye Yasaları açıktır. Belediyenin çarpık yapılaşma, yasa dışı yapılaşma, sağlığı riske atan yapı, fabrika, ev, iş yeri ne var ise bunları denetleyip gerekli tespiti yaptıktan sonra uyarıda bulunup, düzeltilmemesi halinde kapatma yetkisi vardır. Bizde yasanın bize verdiği yetki ile gerekli tespitlerimizin ardından uyarımızı yaptık, yarın süre dolar son gün. Düzeltilmediği için de gerekli yasal işlemi gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİNİ ‘HUKUKA’ DAVET EDİYORUZ

Salamis Kampçıları Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği’ ise dün Yeniboğaziçi Belediyesi’nin yaptığı uyarının ardından “Kamp-Der yönetimindeki, kamp alanına yönelik çeşitli iddialar ortaya atan Yeniboğaziçi Belediyesini hukuk yoluna davet ediyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, Kamp-Der’in kirasında bulunan Kolimpos Alçak Orman Arazisi içerisindeki kampın, 2019 yılında kira sözleşmesi sona erdiğini ancak, varılan sözlü mutabakat çerçevesinde, Salamis Kampçıları Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği (Kamp-Der) 2019 kira ödemesinin yanı sıra, 2020 kira taksitini, Turizm Bakanlığı’na ödediği belirtildi. .

Kamp-Der’in ödemiş olduğu 2019 ve 2020 kira ücretleri sonrasında, yasal kiracı statüsü elde ettiği belirtilirken, iddia edildiği gibi kaçak veya yasa dışı kiracı olmadığını aksine yasal kiracı olduklarını kamuoyuna duyurmak istediklerini açıklamada belirtti.

Su konusundaki anlaşmazlık nedeni ile konunun mahkemeye taşınarak geçici olarak 10 Eylül tarihine kadar geçerli olan mahkeme kararının da anımsatıldığı açıklamada, “Pandemi döneminde tankerlerin kamp alanına su vermesi Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından engellenirken, konu tarafımızca mahkemeye intikal ettirilmiş ve Kamp-Der ara emri alarak, bu davayı kazanmıştır” denildi.

Kirasının bir tamam ödendiğini iddia eden Kamp –Der’in, bu nedenle yasal kiracı statüsünü kazanırken, Yeniboğaziçi Belediyesi'nin, orman yolunu ve kampa giriş yolunu kapatma yetkisinin olmadığı belirtilirken, Kamp- Der belediyenin bu girişiminin de engellenmesi için ara emri başvurusunda bulundu.

KAMP-DER OFİSİ İLE GÜVENLİK BİNASI MÜHÜRLENMİŞTİ

Yeniboğaziçi Belediyesi, sınırları dahilinde bulunan Salamis Kamping Tesisinde faaliyet gösteren Kamp-Der ofisi ile tesis girişinde bulunan güvenlik binası, yapılan ihbarın ardından 15 gün önce mühürlenmişti. Bu kez de atık su sorunu ve kaçak yapı iddiaları ile ilgili verilen sürenin dolması ile beraber önümüzdeki günlerde kamp alanında neler yaşanacağı merak konusu.