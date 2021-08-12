Zorlu Töre: "Rum pasaportunu gençler alabilir, siyasiler almamalı!"

Zorlu Töre, gençlerin Rum pasaportu alması eğilimini yadırgamadığını dile getirirken bunu siyasilerin yapmaması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gerek İngiliz gerekse de Rum pasaportu bulunması ile başlayan tartışmalar Tatar’ın “bir yolu varsa iade edeceğim” ifadeleri ile Rum yönetiminin bazı siyasilerin pasaportlarını iptal etme yoluna gitmeyi düşünmesi spekülasyonlarıyla sürerken “tutarlı/şaşmaz milliyetçi” görüşleri ile bilinen Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Zorlu Töre, "siyasilerin Rum pasaportu olmaması gerektiğini" söyledi.

Zorlu Töre, gençlerin ise Rum pasaportu alması eğilimini yadırgamadığını dile getirdi.

Töre tv2020’de konu hakkında “Rum pasaportu AB pasaportu, gençlerin, gençlerimizin elbette bunu alma isteklerine saygı duyuyorum, yadırgamıyorum… Ama siyasilerin, bizlerin almaması gerektiğini düşünüyorum. Bizim zaten diplomatik pasaportumuz var” ifadelerini kullandı.