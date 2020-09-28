Zorlu Töre'den Azerbeycan Mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yazılı açıklama yaparak Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısını kınadı. Töre açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Azerbaycan seninleyiz. Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeni işgali devam ederken 28 yıldır kan ve gözyaşı akmaya devam ediyor. Bir milyondan fazla Azerbaycanlı göçmen durumunda yaşamaktadır. Ermeniler dağlık Karabağ’ın dışında birçok şehri de köyleriyle birlikte işgal etmiştir.

Şuşa, Lâçin, Kelbeçer, Ağdam, Fuzuli, Ağdere, Cebrail, Hocalı, Zencilan, Kubatlı, Hankendi, Hocavent ve köyleri halen işgal altındadır. Ermenilerin saldırganlığı yine devam etmektedir. Aziz şehitlerimize rahmet diliyoruz. Azerbaycan seninleyiz. Biriz. Beraberiz”