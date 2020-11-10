Zorbalar yakalandı

Zorbalar yakalandı
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Arapköy’de pazar günü V.S.(E-38) ve A.K.(E-33),  tasarruflarında kanunsuz olarak bulunan bıçağı korkutmak maksadı ile V. K.’ın boğazına ile dayayıp rızası olmaksızın araca binmesini sağladıktan sonra başka bir eve götürerek kendilerine istedikleri parayı vermemesi halinde adı edileni öldürmekle tehdit ettikleri tespit edildi. 
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma sürüyor. 

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020, 16:18
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