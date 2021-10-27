Ziya Rızkı, Girne’de anıldı

Ziya Rızkı ölüm yıl dönümünde, Girne’de iki ayrı törenle anıldı.

Ziya Rızkı ölümünün 27. yıl dönümünde, Girne’de iki ayrı törenle anıldı.

Anma törenlerine, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TDP Genel Başkanı Milletvekili Cemal Özyiğit, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri ile Rızkı’nın ailesi ve sevenleri katıldı.

20 Temmuz Stadyumu Kavşağındaki Ziya Rızkı büstü önünde gerçekleştirilen ilk tören, büste çelenklerin konulması ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

Ziya Rızkı’nın Karaoğlanoğlu Mezarlığındaki kabri başında yapılan ikinci törende, Ziya Rızkı’nın yaşamı ve topluma verdiği hizmetlerin anlatıldığı konuşmalar yapıldı.

BİRİNCİ

Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ceyhun Birinci, hayatını halkına adamış bir lider olan merhum Ziya Rızkı’nın, Kıbrıs Türk toplumuna; serdar, milletvekili, belediye başkanı, spor adamı ve sanatsal yönüyle “üstün” hizmetlerde bulunduğunu belirtti.

Rızkı’nın, 1974 öncesi ve sonrasında Kıbrıs Türk toplumuna yaptığı katkıların önemine işaret eden Birinci, “O bir liderdi, dürüst, namuslu ve halktan yanaydı”dedi.

Bugün Kıbrıs Türk toplumunun bulunduğu noktanın üzücü olduğuna işaret eden Birinci, “geçmişte olduğu gibi bugün de Rızkı gibi, doğruyu, barışı savunan insanların ‘Rumcu, vatan haini’ olarak nitelendirildiğini” kaydetti.

Birinci, Rızkı’nın bıraktığı izlerin çok büyük olduğunu, onun ilkelerini, dürüstlüğünü ve siyasetini devam ettirmek zorunda olduklarını söyledi.

Ülkenin kötü günlerden geçtiğini, doğru tarafta hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Birinci, vakıf çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

AKINCI

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Ziya Rızkı’yı kaybedeli 27 yıl olduğuna işaret ederek, O’nu her yıl eksilmeyen saygı, sevgi ve özlemle andıklarını söyledi.

Günümüzde Rızkı niteliğinde bir siyasetçi, devlet adamının aranır olduğuna işaret eden Akıncı, Rızkı niteliğindeki insanların kitaplara, belgesellere sığamayacak kişilikler olduğunu kaydetti.

Akıncı, Rızkı’nın topluma yaptığı hizmetler yanında sportif, siyasal, sosyal, belediyecilik anlamında yaptığı katlıların da yadsınamaz olduğunu vurguladı.

Rızkı’nın daha iyisini nasıl yapabilirim diye düşünen bir kişilik olduğuna işaret eden Akıncı, topluma hizmet etmeyi büyük fedakarlıkla başarabilen Rızkı’ya saygıyı tekrarlamanın bir vefa borcu olduğunu dile getirdi.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise, Kıbrıs Türk toplumunun önemli liderlerinden Ziya Rızkı’yı, anmanın, anısını yaşatmanın, onun ortaya koyduğu ilke ve ideallere sahip çıkmakla mümkün olabileceğini ifade etti.

Özyiğit, Rızkı’nın öğretilerinin yaşama getirilebildiğini söylemeyi çok istediğini ancak, toplumun içinde bulunduğu duruma bakıldığında, Rızkı’nın verdiği mücadeleye hiç bu kadar “saygısızlık” yapılmadığını söyledi.

“O dönemlerde verilen mücadele, bugünleri mi hak ediyordu” diyen Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumunun bugün yaşananları hak etmediğini, böylesi durumlarda bile Rızkı’nın öğretilerinin yol gösterici olduğunu sözlerine ekledi.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, Ziya Rızkı’nın Kıbrıs Türk Belediyeciliğine büyük hizmetler verdiğini, Belediyeler Birliğinin kurulmasında aktif rol oynadığını hatırlattı.

Rızkı’nın savaştan yeni çıkmış bir kenti ayağa kaldırdığını ifade eden Güngördü, diğer her alana yaptığı katkılar yanında, belediyecilik alanında başardığı çok önemli işler olduğunu sözlerine ekledi.

ÇAKICI

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da, hem toplumun, hem de insanların çok farklı bir dönemden geçtiğine işaret ederek, bu yıl Rızkı’yı çok farklı duygularla andıklarını söyledi.

Rızkı’nın toplum için yaptığı fedakarlıklara değinen Çakıcı, fedakarlığın herkesin yapabileceği bir şey olmadığını, O’nun kendinden önce insanını ve toplumunu düşündüğünü söyledi.

Ülkenin Ziya Rızkı’nın bıraktığı dönemdeki gibi bir kurtuluşa, ayağa kalkmaya ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Çakıcı, bugün mücadele ve kurtuluş dönemi olduğunu, yurttan vazgeçilmemesi için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.