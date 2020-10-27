Ziya Rızkı, 26.ölüm yıldönümünde iki ayrı törenle anıldı

Ziya Rızkı ölümünün 26’ıncı ölüm yıldönümünde, Girne’de 2 ayrı törenle anıldı. Törenlerde pandemi tedbirleri uygulandı.

Anma törenlerine Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri , TDP Genel Başkanı Milletvekili Cemal Özyiğit, Girne Belediye Başkanı Ndai Güngördü katıldı.

20 Temmuz Stadyumu Kavşağındaki Ziya Rızkı büstü önünde gerçekleştirilen ilk tören, büste çelenklerin konması ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

Ziya Rızkı’nın Karaoğlanoğlu Mezarlığındaki kabri başında yapılan ikinci törende, Ziya Rızkı’nın yaşamı ve topluma verdiği hizmetlerin anlatıldığı konuşmalar yapıldı..

Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Doktor Ceyhun Birinci, hayatını halkına adamış bir lider olan merhum Ziya Rızkı’nın, Kıbrıs Türk toplumuna, serdar, milletvekili, belediye başkanı, spor adamı ve sanatsal yönüyle üstün hizmetlerde bulunduğunu belirtti.

Rızkı’nın, üsler bölgesinde toplanan on binlerce insanı bir arada tutarak, daha sonra Kuzeye geçmesini sağlayarak , iki bölgeliliğin temelini attığını anımsatan Birinci, Rızkı’nın kendi çıkarını değil her zaman toplumun çıkarını düşündüğünü kaydetti.

Vakıf Olarak Rızkı’nın liderliği, topluma hizmetlerinin gelecek nesillere aktaracaklarını belirten Birinci bu amaçla, Rızkı’nın hayatını anlatan 3 ciltlik bir kitabın basıldığını anımsattı

. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise Kıbrıs Türk toplumunun önemli liderlerinden Ziya Rızkı’yı, anmanın, anısını yaşatmanın, onun ortaya koyduğu ilke ve ideallere sahip çıkmakla mümkün olabileceğine vurguladı. Özyiğit, Rızkı’nın özlediğinin, Kıbrıs Türk toplumunun, bu adada, kendi kimliği inanç ve değerleriyle, kendi kültürel dokusuyla yaşaması olduğuna kaydetti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise Ziya Rızkı’nın Kıbrıs Türk Belediyeciliğine büyük hizmetler verdiğini, Belediyeler Birliğinin kurulmasında aktif rol oynadığını hatırlattı.

Güngördü, Rızkı’nın Girne’nin gelişmesi için, demokratik, şeffaf ve katılımcı belediye anlayışıyla , her kesimden insanı kucaklayarak durmadan çalıştığını kaydetti.