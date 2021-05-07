Ziya Öztürkler’in koronavirüs testi pozitif…

Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, sosyal medya hesabı üzerinden burslar hakkında açıklama yaparak, kendisinin şu anda mesaide olmadığını çünkü koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Öztürkler, “Gençlerin burs ödeneklerini zamanında alması benim de en büyük isteğim…” ifadelerini kullanarak, “Yalnız şunu ifade edeyim Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı burs başvurusunu almak, akademik değerlendirme yapmak ve harcama belgelerini oluşturmakla yükümlüdür. Bursların ödenmesiyle sorumlu bakanlık Maliye bakanlığıdır; devlette pandemi şartlarında elinden geleni yapmaya çalışmaktadır” dedi.

"Belki zor şartlarda düzenli burs ödemesi yapılamıyor ama öyle veya böyle bir yılda yükseköğrenim de okuyan öğrenciler için 50 milyona yakın burs ödemesi yapıldı" ifadelerini aktaran Öztürkler, “Bu devlet geçen yıl tüzük gereği burs alamayanlara da dahi iki ay pandemi bursu ödemesi yapmıştır” ifadelerini kullandı.

"SON YAPILAN TESTİM YİNE POZİTİF ÇIKTI... SÜRECİM DEVAM EDİYOR"

Öztürkler, iki hafta önce oğlunun koronavirüs pozitif çıktığını da açıklayarak, kendisini izole altına aldığını ve testinin pozitif çıktığını dile getirdi.

Henüz negatife dönemediğinin de altını çizen Öztürkler, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Kendimi izoleye aldığım için hiçbir temaslım yoktur. Şu an pozitif olalı 9. gündeyim. Son yapılan testim yine pozitif çıktı. Sürecim devam ediyor.

"BAKANLIĞIMIZIN ÖĞRENCİ BURSLARIYLA İLGİLİ HİÇBİR İHMAL VE GECİKMESİ YOKTUR"

Bana niye burs eyleminde çıkıp öğrencilere seslenmedin diye sorular sorulmaya başlandı. Birçok eyleme şahit oldum, her defasında da öğrencilerin karşısına çıkıp konuşmaktan çekinmedim. Emin olun sağlığım yerinde olup mesai de olsam yine onlarla konuşur, sıkıntımızın ne olduğunu anlatırdım. Şu da iyi bilinsin Bakanlığımızın öğrenci burslarıyla ilgili hiçbir ihmal ve gecikmesi yoktur. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle...”