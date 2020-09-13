Ziraat Mühendisleri Odası narenciye tüccarlarının bu sektördeki kazancını artıracağına işaret etti.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam açıklamasında, seyrek meyve nedeni ile bu yıl meyve kalitesinde artış olacağına işaret ederek, ülkeden ihraç edilen narenciye ürünlerinin özellikle Rusya ve Ukrayna pazarına dolar üzerinden satılması ve doların Türk lirası karşısında geçen seneye göre yüzde 33’lük bir değer kazanmasının narenciye tüccarlarının bu sektördeki kazancını artıracağıan işaret etti.