Zengin ülkeler 8,8 milyar doz aşıyı elinde tutuyor

ABD’li bilim insanları tarafından yayımlanan yeni bir raporda, zengin ülkelerin halihazırda potansiyel yeni tip corona virüs (Covid-19) aşılarının 3,73 milyar dozunu güvence altına aldığı ve 5 milyar doz için müzakere yaptığı ortaya konuldu. Araştırmacılar, bu nedenle küresel nüfusu aşılamaya yetecek kadar aşıyı tedarik etmenin dört yıl sürebileceğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından aşının ülkelere eşit dağıtılmasını öngören COVAX adlı programın başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını belirten bilim insanları, pek çok zengin ülkenin tüm nüfusunu, aşı yoksul ülkelere ulaşmadan önce birkaç kez aşılayabileceğini söyledi.